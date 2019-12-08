2019-12-08T20:12:17+03:00
Общество

Это путешествие во времени? Власти поздравили самарцев с новым годом - 2015

Рядом с фонтанами на ул. Осипенко поставили странную новогоднюю елку
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Самарцев поздравили с 2015-м годомСамарцев поздравили с 2015-м годомФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Изменить размер текста:

Жителей Самары удивила странная новогодняя елка, которую поставили рядом с фонтанами на площади Героев 21-й Армии на ул. Осипенко. На постаменте всех поздравляют последовательно - сначала с 2020 годом, потом с 2015-м.

- Я подумала, что это такое путешествие в прошлое. Может быть, тут машину времени поставят? - интересуется самарчанка Ксения.

Пока что задумка авторов арт-объекта непонятна. Возможно, для того, чтобы обернуть постамент, просто не хватило правильных плакатов? Или же это пример экономии природных ресурсов: можно просто собрать все таблички за последние 10 лет и не печатать новые.

В любом случае, узнать точно мы сможем тогда, когда елку смонтируют полностью и под ней появятся и другие плакаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Крылья Советов» завершили осеннюю часть чемпионата России на предпоследнем месте
Проект школы на Пятой просеке разработают за 999 тыс рублей
Сколько людей разобьют голову об лед? В Самаре двор перегородили невидимой цепью
"Давайте еще пожар устроим": гоардминистрации велели снести аварийный дом на Садовой немедленно
У нее оторвало голову, машина всмятку: стало известно, с какой скоростью летела Камри, попавшая в жуткую аварию в Самаре
Фанаты «Крыльев Советов» покинули трибуны во время матча с «Уралом»
Чернов забил "Уралу" и прервал безголевую серию "Крыльев" из пяти матчей
В Самаре под лед провалился 82-летний пенсионер, он умер
Стала известна судьба пропавшей в Сызрани пенсионерки
Соболев вернулся: стал известен состав "Крыльев Советов" на игру с "Уралом" 8 декабря
Гололед, снег и южный ветер: синоптики рассказали о погоде в Самаре на начало недели 9-11 декабря
Высотники на опорах и первые автомобили над рекой : появилось видео с заснеженного Фрунзенского моста
В Тольятти поймали за рулем BMW пьяницу-рецидивиста
В Тольятти уже пятый день не могут найти пропавшую девочку в желтом шарфе