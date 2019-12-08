Это путешествие во времени? Власти поздравили самарцев с новым годом - 2015

СЕГОДНЯ 20:05 2019-12-08T20:12:17+03:00

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Жителей Самары удивила странная новогодняя елка, которую поставили рядом с фонтанами на площади Героев 21-й Армии на ул. Осипенко. На постаменте всех поздравляют последовательно - сначала с 2020 годом, потом с 2015-м.

- Я подумала, что это такое путешествие в прошлое. Может быть, тут машину времени поставят? - интересуется самарчанка Ксения.

Пока что задумка авторов арт-объекта непонятна. Возможно, для того, чтобы обернуть постамент, просто не хватило правильных плакатов? Или же это пример экономии природных ресурсов: можно просто собрать все таблички за последние 10 лет и не печатать новые.

В любом случае, узнать точно мы сможем тогда, когда елку смонтируют полностью и под ней появятся и другие плакаты.

ИСТОЧНИК KP.RU