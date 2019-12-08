Кипяток хлестал из трубы, заливая все вокруг: в Самаре на Безымянке прорвало надземный трубопровод
В Самаре вечером воскресенья, около девяти часов, коммунальное ЧП случилось в Томашевском переулке, недалеко от пересечения с ул. Вольской. Здесь прорвало надземный трубопровод и кипяток полился мощной струей прямо во двор, где были припаркованы машины. Весь двор окутало паром. Очевидцы сняли происходящее на видео.
- Комментарии излишни. Надеюсь, машины не пострадали, - сообщли очевидцы.
В ГУ МЧС РФ по Самарской области рассказали, что утечка действительно произошла около дома №16 в Томашевском тупике.
Пострадавших и погибших нет. Теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей не нарушено, осуществляется в обход поврежденного участка трубы, - рассказали в ведомстве.
Сейчас ведутся работы по устранению повреждения. Завершить их собираются к трем часам ночи 9 декабря.
ЧП в Самаре: двор в Томашевском тупике заливает кипятком. Томашевский тупик, д. 16. Даже комментировать нечего... https://t.co/F5wsVNCZXt
ИСТОЧНИК KP.RU