Кипяток хлестал из трубы, заливая все вокруг: в Самаре на Безымянке прорвало надземный трубопровод

8 Дек. 23:54 2019-12-08T23:54:55+03:00

Теплоснабжение жителям окрестных домов в Томашевском тупике уже восстановили в обход поврежденного участка [видео]

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В Самаре вечером воскресенья, около девяти часов, коммунальное ЧП случилось в Томашевском переулке, недалеко от пересечения с ул. Вольской. Здесь прорвало надземный трубопровод и кипяток полился мощной струей прямо во двор, где были припаркованы машины. Весь двор окутало паром. Очевидцы сняли происходящее на видео.

- Комментарии излишни. Надеюсь, машины не пострадали, - сообщли очевидцы.

В ГУ МЧС РФ по Самарской области рассказали, что утечка действительно произошла около дома №16 в Томашевском тупике.

Пострадавших и погибших нет. Теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей не нарушено, осуществляется в обход поврежденного участка трубы, - рассказали в ведомстве.

Сейчас ведутся работы по устранению повреждения. Завершить их собираются к трем часам ночи 9 декабря.

ЧП в Самаре: двор в Томашевском тупике заливает кипятком. Томашевский тупик, д. 16. Даже комментировать нечего... https://t.co/F5wsVNCZXt

ИСТОЧНИК KP.RU