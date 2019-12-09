2019-12-09T11:45:52+03:00
Происшествия

В Самаре мужчина забил до смерти своего нового знакомого, который пытался от него убежать

Обвиняемого отправили за решетку на 6 лет
Михаил ГОРЮНОВ
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Приговор вынесли в Промышленном районном судеПриговор вынесли в Промышленном районном судеФото: Михаил ГОРЮНОВ
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В Самаре осудили 31-летнего Мурада Т. Его признали виновным в нанесении смертельных травм парню, с которым он познакомился у магазина.

Произошло все в ночь с 4 на 5 апреля в подъезде дома на улице Ташкентской. Мурад, ранее уже судимый, поругался с новым знакомым, они выпивали, а потом поругались. Обвиняемый стал избивать потерпевшего, тот испугался и выбежал из подъезда, испугавшись за свою жизнь.

Злодей не отпустил свою жертву. Он настиг оппонента возле дома и нанес ему еще несколько ударов по голове, которые оказались смертельными.

- Суд с учетом мнения государственно обвинителя признал подсудимого виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим смерть потерпевшего. По совокупности приговоров ему назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы, - сообщили корреспонденту "КП-Самара" в прокуратуре Промышленного района, которая на процессе представляла сторону обвинения.

Мурад будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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