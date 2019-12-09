Вице-мэр Самары пригрозил отправить чиновника в «полет» из-за ремонта улицы Гвардейской

СЕГОДНЯ 12:09 2019-12-09T12:09:46+03:00

Дорогу пообещали включить в план работ на 2020 год Фото: Архив "КП"

Местные жители уже давно добиваются того, чтобы дорогу привели в порядок

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Жители Самары потребовали от властей отремонтировать улицу Гвардейскую. Ее проверяли еще летом 2018 года и признали необходимость проведения работ. Чиновники пообещали, что дорогу включат в лист ожидания на 2019 год и в основной план на 2020 год. Однако самарцы так и не нашли улицу Гвардейскую в плане работ на 2020 году.

- Улица Гвардейская включена в лист ожидания (по работам с дополнительным финансированием) на 2020 год, - сообщили в твиттере представители департамента городского хозяйства и экологии.

Такой ответ не устроил горожан, и они обратились за помощью к первому заместителю мэра Самары Владимиру Василенко, а тот, в свою очередь, весьма неординарным образом дал поручение заместителю департамента городского хозяйства и экологии Александру Сафронову.

- Либо ты в 2020 году полетишь, либо Гвардейская окажется в плане, - написал вице-мэр.

В итоге представители ведомства сообщили, что дорогу включат в план ремонта на 2020 год.

ИСТОЧНИК KP.RU