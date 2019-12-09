В поселке Мирный парень выгуливал сестру на собачьем поводке

СЕГОДНЯ 14:12 2019-12-09T14:12:58+03:00

Теперь полиции предстоит разобраться с тем, что же произошло в Мирном Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Странная и неожиданная история произошла в сентябре в поселке Мирный. Сейчас в ней разбираются полицейские. 17 сентября местных жителей шокировала странная картина: старший брат решил выгулять свою 18-летнюю сестру... но для этого он зачем-то надел на нее ошейник и прицепил поводок.

- Сначала он надел на нее поводок для выгула собак, а потом привязал к забору! Это был настоящий шок. Причем семья-то нормальная, никаких к ним не было претензий. Да, брат с сестрой не родные, сводные, но вроде между ними вражды не было, - удивлялись местные жители.

Сам молодой человек никому ничего объяснять не стал, но в декабре после длительной проверки силовики все-таки возбудили уголовное дело по ст.127 УК РФ «Незаконное лишение человека свободы». И теперь компетентные органы будут выяснять, что же это было: странные игры или же реальный акт насилия брата над сестрой.

Если вина сводного брата подтвердится, то парню придется несладко: санкции статьи, по которой он сейчас проходит подозреваемым, предусматривают принудительные работы, арест или даже лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU