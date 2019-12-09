2019-12-09T14:09:43+03:00
Умные вещи

Билайн дарит самарцам скидку 20% на связь в 2020 году

Активировать скидку очень легко
Борис БРИТВА
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В преддверии Нового года Билайн дарит своим клиентам скидку 20% на услуги связи на целый год. Скидка действует при подключении к одному из семейных тарифов или тарифам с домашним интернетом. Получить подарок к Новому году могут как новые клиенты, так и абоненты, которые уже давно оценили все преимущества сервисов и услуг Билайн.

Активировать скидку можно с помощью простой инструкции из SMS-сообщения или в мобильном приложении «Мой Билайн» (12+).

Ирина Лебедева, исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду Билайн:

«Для наших клиентов – только самое лучшее. Мы активно работаем над качеством связи – в рамках программы по модернизации сети Билайн стал лидером по строительству базовых станций за 10 месяцев по данным Роскомнадзора. Наши семейные тарифы стали еще более выгодными благодаря дополнительной скидке, которая действует в течение года с момента подключения. Клиентам ничего не нужно делать дополнительно, чтобы сделать приятный подарок на целый год себе и своим близким. Достаточно подключиться или перейти на один из семейных тарифов и активировать скидку».

В акции участвуют семейные тарифы и тарифы домашнего интернета Билайн, чтобы каждый мог выбрать именно то, что нужно. Ежемесячно экономить 20% от стоимости абонентской платы можно при условии подключения или переходе до 31 января 2020 года на любой из семейных тарифов, среди которых «Семья», «Семья.Акция», «Семья+», «Супер Семья», «Супер Семья+». Скидка действует при условии сохранения выбранного тарифа в течение 12 месяцев с момента перехода или подключения.

Аналогичные условия актуальны и для пользователей Домашнего интернета и Билайн ТВ при подключении или переходе на один из текущих тарифов – «Бомбический», «Фантастический», «Бомбический с ТВ», «Фантастический Мах».

Предложение доступно для подключения по всей России, за исключением Республики Крым и города Севастополь. Более подробная информация о предложении доступна на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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