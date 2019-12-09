В Самаре дети могут написать о своих добрых делах и получить ответ от сказочного героя
В Самарской области набирает обороты новая новогодняя традиция. Мальчишкам и девчонкам предлагают своими руками создать "Спасибо-открытки". В них можно написать о добрых делах, которые они совершили в уходящем году.
Конкурс основан на новогодней сказке «Самарик и новогодние письма» самарской детской писательницы Марии Пашининой, которая и организовала конкурс.
Всего на конкурсв 2017 и 2018 годах пришло более 300 писем.
- Это один из самых добрых и удивительных конкурсов, который я знаю, - говорит Мария Пашинина. – Дети пишут нам о том, как они помогают дома, заботятся о семье, поддерживают друзей, подкармливают бездомных животных. Запомнилось письмо мальчика из Безенчука, который регулярно моет маме и папе обувь, и письмо из Большой Черниговки, в котором первоклассник написал о том, что он не делает добрых дел потому, что у него времени нет. Сплошные обязанности! И когда он начал их перечислять, стало понятно, что мальчик делает миллион добрых дел в день, хоть и не считает их таковыми!
Каждый участник конкурса, приславший открытку, получает электронный сертификат об участии, а самое главное – ответ от сказочного героя Самарика.
Участие в конкурсе бесплатное.
Подробности и Положение о конкурсе - http://samarik-skazki.ru/thankcards
ИСТОЧНИК KP.RU