В Самаре охранник ночного клуба избил девушку и попал на видео

СЕГОДНЯ 15:10 2019-12-09T15:10:02+03:00

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Дикая история произошла в Самаре в ночь с 7 на 8 декабря. Охранник ночного клуба "Звезда" избил девушку.

- Мы перепутали вход в "Ван Гог" и "Звезду" и зашли в "Звезду". Охранник начал себя неадекватно вести, мы начали снимать это на видео. Он начал выталкивать нас силой и применять физическое насилие. Потому другие охранники его оттащили, - рассказала корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" пострадавшая - Регина.

По словам девушке, серьезных травм удалось избежать. На своего обидчика она написала жалобу в администрацию ночного клуба. В полицию решила не идти - не хочет тратить время на походы по отделениям и судам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/748628" frameborder="0"></iframe> В самарском клубе охранник избил девушку.

ИСТОЧНИК KP.RU