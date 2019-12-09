В Самаре охранник ночного клуба избил девушку и попал на видео
Дикая история произошла в Самаре в ночь с 7 на 8 декабря. Охранник ночного клуба "Звезда" избил девушку.
- Мы перепутали вход в "Ван Гог" и "Звезду" и зашли в "Звезду". Охранник начал себя неадекватно вести, мы начали снимать это на видео. Он начал выталкивать нас силой и применять физическое насилие. Потому другие охранники его оттащили, - рассказала корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" пострадавшая - Регина.
По словам девушке, серьезных травм удалось избежать. На своего обидчика она написала жалобу в администрацию ночного клуба. В полицию решила не идти - не хочет тратить время на походы по отделениям и судам.
В самарском клубе охранник избил девушку.
ИСТОЧНИК KP.RU