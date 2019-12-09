В Самарской области с наркотиками будет бороться магистр менеджмента
8 ноября в областном МВД назначили нового руководителя подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
Эту должность занял 40-летний Вячеслав Тишин. Свою карьеру он начинал в транспортной полиции в далеком 1996 году, потом работал в уголовном розыске, быстро продвигался по службе.
В 2004 году он окончил Самарский юридический институт ФСИН России по специальности "юриспруденция", а 2018-м - Академию управления МВД России, получил степень магистра и специальность менеджера.
В областной полиции также сообщают, что Вячеслав Тишин награжден медалями МВД России "За доблесть службы".
ИСТОЧНИК KP.RU