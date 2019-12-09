В Самарской области с наркотиками будет бороться магистр менеджмента

СЕГОДНЯ 15:55 2019-12-09T15:55:04+03:00

Вячеслав Тишин работал в транспортной полиции и УГРО Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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8 ноября в областном МВД назначили нового руководителя подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Эту должность занял 40-летний Вячеслав Тишин. Свою карьеру он начинал в транспортной полиции в далеком 1996 году, потом работал в уголовном розыске, быстро продвигался по службе.

В 2004 году он окончил Самарский юридический институт ФСИН России по специальности "юриспруденция", а 2018-м - Академию управления МВД России, получил степень магистра и специальность менеджера.

В областной полиции также сообщают, что Вячеслав Тишин награжден медалями МВД России "За доблесть службы".

ИСТОЧНИК KP.RU