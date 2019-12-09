2019-12-09T16:09:07+03:00
Общество

В Самарской области мошенники рассылают жителям фальшивые штрафы от Роспотребнадзора

Сотрудники ведомства призывают не поддаваться на уловки аферистов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Постановления о необходимости уплаты "штрафов" приходят самарцам по почтеПостановления о необходимости уплаты "штрафов" приходят самарцам по почтеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области активизировались мошенники, которые собирают штрафы от имени сотрудников Роспотребнадзора. Постановления жителям региона приходят по почте.

- Выявлены случаи получения физическими и юридическими лицами через «Почту России» постановлений о назначении административных наказаний и требований об уплате штрафа от имени руководителей (или их заместителей) территориальных органов Роспотребнадзора. Однако реквизиты, указанные в документах, не соответствуют действительности, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Роспотребнадзора отмечают, что при уплате штрафа деньги перечисляются на счета управления Федерального казначейства по Самарской области. Никакая другая организация получателем платежей быть не может.

ИСТОЧНИК KP.RU

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