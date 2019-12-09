В Самарской области мошенники рассылают жителям фальшивые штрафы от Роспотребнадзора

СЕГОДНЯ 16:07 2019-12-09T16:09:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самарской области активизировались мошенники, которые собирают штрафы от имени сотрудников Роспотребнадзора. Постановления жителям региона приходят по почте.

- Выявлены случаи получения физическими и юридическими лицами через «Почту России» постановлений о назначении административных наказаний и требований об уплате штрафа от имени руководителей (или их заместителей) территориальных органов Роспотребнадзора. Однако реквизиты, указанные в документах, не соответствуют действительности, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Роспотребнадзора отмечают, что при уплате штрафа деньги перечисляются на счета управления Федерального казначейства по Самарской области. Никакая другая организация получателем платежей быть не может.

ИСТОЧНИК KP.RU