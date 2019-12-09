2019-12-09T16:32:03+03:00
Общество

Самарские ученые разработали бесплатную программу для изучения работы мозга

Комплекс может работать на всех современных МРТ-сканерах
Анастасия ФИЛАТОВА
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Разработка ученых помогает следить за активностью мозга испытуемого в режиме реального времениРазработка ученых помогает следить за активностью мозга испытуемого в режиме реального времениФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ученые Самарского университета совместно со своими российскими и зарубежными коллегами создали программный комплекс для исследований активности мозга в режиме реального времени. Программа получила название OpenNFT.org. Она уже прошла все тестирования и сейчас используется во многих университетах и научных центрах мира.

- Программа предназначена для исследований, связанных с формированием нейробиологической обратной связи. Работает она на основе МРТ-сканера. В ходе эксперимента находящийся в сканере человек получает какую-либо информацию в виде звуков или изображений, а ученые в это время считывают сканы активности мозга. Благодаря этому удается узнать, какие зоны мозга реагируют на раздражители и как они взаимодействуют друг с другом. Все это может помочь в нейрореабилитации людей после инсульта, - рассказали в пресс-службе Самарского университета.

Отметим, что у самарского программного комплекса есть зарубежный аналог — платформа Turbo-BrainVoyager, но она платная и закрытая. Ее стоимость составляет около 20 тысяч евро. Преимущество же OpenNFT.org заключается в том, что это единственная в мире открытая подобная программа. Она бесплатная, и может расширяться для тех или иных целей ученых. Работает самарский программный комплекс на всех типах современных МРТ-сканеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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