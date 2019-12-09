2019-12-09T16:50:25+03:00
Происшествия

«Достал травмат из машины и начал стрелять»: в Самаре неизвестный ранил возле бара девушку

Пострадавшую увезли в больницу, а нападавший скрылся в неизвестном направлении
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Елена КрасноваФото: Елена КрасноваФото: Instagram.com
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Ранним утром в воскресенье, 8 декабря, на улице Галактионовской в Самаре произошло ЧП. Там возле бара «Библиотека» неизвестный мужчина открыл стрельбу по людям из травматического оружия.

- Парня я этого не знаю и никогда раньше не видела. Стояла на улице, когда он взял из машины травмат и начал стрелять в толпу и в пол. Попал в меня, - рассказала пострадавшая девушка.

Неизвестный стрелок попал самарчанке в ногу. Сразу после этого ее госпитализировали в больницу имени Пирогова. По словам пострадавшей, сейчас она чувствует себя нормально. Что касается нападавшего, который, предположительно, передвигался на автомобиле Toyota Land Cruiser, то сейчас его разыскивает полиция. В правоохранительных органах «КП-Самара» рассказали, что сейчас они продолжают разбираться в случившемся. Ведется проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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