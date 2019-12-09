2019-12-09T17:41:56+03:00
Происшествия

Сбил и бросил умирать: полиция ищет водителя грузовика, покалечившего женщину под Тольятти

Всех, кто что-то знает об этом лихаче, просят сообщить в полицию любые сведения или поделиться записями видеорегистратора
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Здесь случилось ДТПЗдесь случилось ДТП
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Полицейские в Самарской области ищут виновника ДТП, из-за которого в больницу с тяжелыми травмами попала женщина 37 лет. Она в темное время суток шла по дороге в районе села Ташла. Конечно, часть вины есть и на ней: одета пострадавшая была в темную куртку, никаких свтоотражающих элементов на ней не было и в помине. Но и водитель оказался далеко не молодцом: он сбил женщину и бросил ее умирать на дороге

- Тяжело травмированная женщина бригадой скорой помощи была доставлена в лечебное учреждение, ее госпитализировали, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Кто виноват в ДТП пока неясно. Женщина смогла вспомнить, что ее сбил грузовой автомобиль с полуприцепом, но это не стопроцентная информация. ДТП случилось в 00:15 на территории Ставропольского района.

Всех, кто что-то знает об аварии, ее виновнике или располагает видеозаписями, просят сообщить об этом в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам 8(8482)28-36-96; 89277752769, 020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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