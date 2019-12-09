2019-12-09T17:54:57+03:00
Общество

Еще церковь не помешает: в Самаре на Московском шоссе достроят Храм жен мироносиц

Городские власти намерены изменить статус земель, выведя их из зоны парков и бульваров
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Землю под храмом хотят перевести в "правильное" назначениеЗемлю под храмом хотят перевести в "правильное" назначение
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На пересечении проспекта Масленникова и Московского шоссе продолжат строить Храм святых Жен Мироносиц. Сейчас на участке уже взвышается небольшая церковь, ее служители попросили изменить назначение участка, где она стоит.

- Представители местной религиозной организации «Православный приход храма в честь святых Жён Мироносиц» попросили изменить статус земель на «общественно-деловую зону для объектов, связанных с отправлением культа, - отмечают в горадминистрации. Раньше участок находился в статусе бульваров, парков и набережных.

Инициативу поддерживают не все жители, однако многие считают, что храмовый комплекс здесь не помешает. По проекту здесь могут появиться трехэтажное здание для обучения гимназистов, церковная лавка фонтан и детская площадка.

Ежедневно в Храме Свв. Жен Мироносиц совершаются богослужения...мы ждем Вас!.Храм Свв. Жен Мироносиц г. Самара ул. Московкоское Шоссе 10 "Б" 8 - 963-910-19-85 Настоятель приглашает активных соработников и прихожан )))

ИСТОЧНИК KP.RU

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