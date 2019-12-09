2019-12-09T22:30:43+03:00
Общество

В Самарской области за неделю гриппом заболели больше 10 тысяч человек

При этом эпидемический порог еще не достигнут
Ольга АФАНАСЬЕВА
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От самой прививки человек не заболевает, даже в легкой форме, поскольку сейчас, как правило, используются неживые вакцины от гриппаОт самой прививки человек не заболевает, даже в легкой форме, поскольку сейчас, как правило, используются неживые вакцины от гриппаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Роспотребнадзоре поделились данными о заболеваемости с 2 по 8 декабря в Самаре и области. По данным специалистов за это время заболели более 10,8 тыс. человек. В областной столице заболели около 5 тыс. человек.

- Сегодня эпидемический уровень еще не достигнут, лабораторный мониторинг говорит о том, что циркулирует вирус негриппозной этиологии, - отмечают в ведомстве.

В Роспотребнадзоре говорят, что главным средством профилактики ОРВИ и и гриппа по сию пору считается вакцинация. Причем привитые пациенты переносят заболевание гораздо легче.

Пройти вакцинацию можно, обратившись в свою поликлинику прямо сейчас. Проводить прививки нужно за 2-3 недели до начала роста количества случаев заболевания.

Ежедневно в Храме Свв. Жен Мироносиц совершаются богослужения...мы ждем Вас!.Храм Свв. Жен Мироносиц г. Самара ул. Московкоское Шоссе 10 "Б" 8 - 963-910-19-85 Настоятель приглашает активных соработников и прихожан )))

ИСТОЧНИК KP.RU

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