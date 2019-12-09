За мусор можно будет заплатить в рассрочку
Регоператор пообещал льготы тем, кто накопил слишком много долгов
В Самаре можно в рассрочку заплатить с мусором
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В Самаре жителям разрешат оплачивать долги за вывоз мусора постепенно, частями. Это коснётся тех, кто успел с января 2019 года заработать много долгов.
- Чтобы получить скидку, нужно написать заявление в ближайший центр обслуживания населения, чтобы вам согласовали условия рассрочки, - отмечают в компании ЭкоСтройРесурс.
Посмотреть полный список всех пунктов можно на сайте регоператора. Для того, чтобы воспользоваться рассрочкой, нужно оплатить 20% от счета.
ИСТОЧНИК KP.RU