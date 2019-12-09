2019-12-09T22:01:17+03:00
Общество

В Самаре обсудили цифровые проекты местных разработчиков, которые будут полезны всей стране

В Самару прибыл министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков.
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Губернатор Самарской области и министр обсудили развитие нацпроекта "Цифровая экономика"Губернатор Самарской области и министр обсудили развитие нацпроекта "Цифровая экономика"
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В Самаре обсудили цифровые проекты местных разработчиков, которые могут быть интересны на федеральном уровне. Областная столица стала местом проведения совещания с участием министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константина Носкова. На мероприятии обсуждали реализацию проекта "Цифровая экономика" и шаги, которые сегодня делает регион в этом направлении. Например, сегодня очень активно работает офис цифрового развития. Его создали по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова и президента Самарского университета Виктора Сойфера. Новая некоммерческая организация взяла на себя организацию мероприятий, необходимых для цифрового развития региона и бизнеса.

Важнейшая задача, которую выполняет этот проект - продвижение самарских IT-разработок на всероссийский и международный уровень. Поддержку им оказывает региональное правительство.

Свои проекты на встрече с министром представили УФПС Самарской области, НПК "Разумные решения", которые внедряют искусственный интеллект для управления ресурсами. А компания "Открытый код" презентовала систему обнаружения девиантного поведения в музеях. Ее уже готовы внедрить в "Эрмитаже".

- Крайне важно, чтобы предложения новаторов, людей инновационно мыслящих, в первую очередь реализовывались в регионе разработки. Это очень серьезное подспорье для компаний по продвижению их продуктов. И это отдельная зона ответственности и усилий Правительства Самарской области. Целый ряд успешно развивающихся проектов не только в нашей стране, но и за рубежом, зарождались и продвигались при помощи Правительства Самарской области. Считаю это нашей важной задачей, - отметил Дмитрий Азаров.

Также министр познакомился с работой инновационных центров региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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