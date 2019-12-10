В Самарской области трое разбойников ворвались в дом пожилой пары и попытались отобрать банковские карты

СЕГОДНЯ 09:56 2019-12-10T09:56:50+03:00

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Клявлинские полицейские разыскали разбойников, которые в начале октября напали на дом пожилой пары. Трое мужчин ворвались в жилище 67-летнего мужчины и его 65-летней жены, избили их и потребовали отдать банковские карты и пин-коды к ним. Пенсионеры отказались, и в итоге преступники ушли ни с чем.

- Полицейские опросили потерпевших и их соседей, а также собрали с места преступления улики. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье «Разбой». В дальнейшем сотрудники полиции пришли к выводу, что к случившемуся могут быть причастны жители Бугульмы, которые ранее уже были судимы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Задержали преступников самарские полицейские на территории республики Татарстан. Ими оказались двое безработных мужчин 29-ти и 28-ми лет. Личность третьего разбойника тоже уже установлена, сейчас стражи порядка занимаются его поимкой. Задержанные признали свою вину. На данный момент они находятся под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU