2019-12-10T10:49:11+03:00
Общество

В Самаре лжетепловики ходят по квартирам и навязывают пенсионерам ненужные счетчики

Горожан призывают быть бдительнее и не поддаваться на уловки мошенников
Анастасия ФИЛАТОВА
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Чаще всего мошенники наведываются в дома пожилых людейЧаще всего мошенники наведываются в дома пожилых людейФото: Архив "КП"
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В Самаре вновь активизировались мошенники, которые ходят по квартирам и навязывают пожилым людям ненужные счетчики. Они представляются теплоэнергетиками и настойчиво предлагают заменить приборы учета. За свои услуги они просят 5 тысяч рублей. В случае же отказа они угрожают людям штрафами.

- Основанием для замены счетчиков является только соответствующее предписание инспекторов организации, которое выдается в том случае, если прибор неисправен или истек его срок годности. При этом на документе должна стоять подпись официального представителя и печать компании, - предупреждают в самарском филиале «ЭнергосбыТ Плюс».

Как отмечают в компании, даже если проверяющий и выписал предписание о замене счетчика, то он не будет требовать немедленно это сделать. Теплоэнергетики призывают жителей Тольятти и Самары быть бдительнее и не поддаваться на уловки мошенников. Уточнить информацию о необходимости замены счетчиков можно по бесплатному телефону колл-центра: 8 (800) 700-10-32.

ИСТОЧНИК KP.RU

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