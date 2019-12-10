2019-12-10T10:51:38+03:00
Общество

В Крутых Ключах открыли мемориальную доску Герою России Евгению Золотухину

Специальными гостями праздника стали кадеты школы №95 Кировского района, которая носит имя Героя
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Мемориальная доска Золотухину стала четвертой.Мемориальная доска Золотухину стала четвертой.
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В Самаре открылась мемориальная доска Герою России Евгению Золотухину. Она появилась в микрорайне Крутые Ключи, на улице, названной в честь героя, около дома номер 29. Открытию посвятили торжественную церемонию, в которой приняли участие ветераны, глава Красноглинского района, школьники и кадеты из школы №95.

- Евгений Золотухин погиб в чеченской войне, ему было всего 19 лет. 22 июня 2001 во время спецоперации по поимке одного из главарей бандформирования его отряд попал в засаду. Евгений увидел нацеленный на капитана ствол автомата и закрыл его своим телом, приняв на себя автоматную очередь. Через несколько минут Евгений скончался, - рассказали кадеты о судьбе героя.

В этом же году за героизм рядовому присвоили звание Героя Российской Федерации - посмертно. Именем Евгения Золотухина назвали одну из улиц Крутых Ключей. Здесь именами героев названы почти все улицы. А мемориальная доска Золотухину стала четвертой. А в год 75-летия Победы к 9 мая в районе появятся еще две мемориальные доски.

ИСТОЧНИК KP.RU

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