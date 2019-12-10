2019-12-10T12:43:06+03:00
Спорт

«Крылья Советов» проведут сборы в Турции и Испании

А молодежка сыграет на Кубке ФНЛ на Кипре
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Первый матч после зимней паузы основная команда «Крыльев» проведет в период с 28 февраля по 2 марта.Первый матч после зимней паузы основная команда «Крыльев» проведет в период с 28 февраля по 2 марта.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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«Крылья Советов» объявили, где будут проводить зимние сборы. Это Турция и Испания. Всего запланировано три сбора.

- Во время зимнего перерыва в РПЛ запланировано проведение трех учебно-тренировочных сборов. Два первых пройдут в Турции – 15 по 26 января и с 29 января по 9 февраля. Заключительный сбор пройдет в Испании с 13 по 23 февраля, - рассказали в пресс-службе «Крыльев».

После этого команда вернется в Самару, где завершит подготовку к весенней части сезона РПЛ.

Молодежка «КС» первую часть сборов проведет в Самаре, а в феврале отправится на Кипр, где примет участие в Кубке ФНЛ.

Напомним, первый матч после зимней паузы основная команда «Крыльев» проведет в период с 28 февраля по 2 марта. На «Самара Арене» волжане примут «Оренбург».

ИСТОЧНИК KP.RU

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