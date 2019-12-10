2019-12-10T12:55:56+03:00
Происшествия

Неудачный разворот: в Самаре водитель «Шевроле» отправил в больницу автомобилиста на «Форде»

ДТП произошло на улице Дыбенко утром 9 декабря
Анастасия ФИЛАТОВА
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Водитель на "Шевроле" неудачно развернулся и устроил ДТПВодитель на "Шевроле" неудачно развернулся и устроил ДТПФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Утром в понедельник, 9 декабря, на улице Дыбенко в Самаре произошло ДТП. Там не поделили дорогу две иномарки: «Шевроле» и «Форд». Без пострадавших не обошлось.

- За рулем «Шевроле» находился 38-летний водитель. Он, двигаясь со стороны 1-го Безымянного переулка в направлении улицы Запорожской, решил развернуться, но заранее не занял крайнюю левую полосу. В итоге автомобилист столкнулся с «Фордом», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Форд». Его госпитализировали в больницу с различными травмами. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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