Неудачный разворот: в Самаре водитель «Шевроле» отправил в больницу автомобилиста на «Форде»
Утром в понедельник, 9 декабря, на улице Дыбенко в Самаре произошло ДТП. Там не поделили дорогу две иномарки: «Шевроле» и «Форд». Без пострадавших не обошлось.
- За рулем «Шевроле» находился 38-летний водитель. Он, двигаясь со стороны 1-го Безымянного переулка в направлении улицы Запорожской, решил развернуться, но заранее не занял крайнюю левую полосу. В итоге автомобилист столкнулся с «Фордом», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Форд». Его госпитализировали в больницу с различными травмами. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU