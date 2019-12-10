В Самаре артисты Большого театра покажут балет «Щелкунчик»

СЕГОДНЯ 13:06 2019-12-10T13:06:56+03:00

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В Самаре в Окружном доме офицеров 8 января покажут балет Петра Чайковского «Щелкунчик». Главные роли в нем исполнят ведущие артисты Большого театра Андрей Болотин и Мария Мишина.

- Партитура «Щелкунчика» вошла в музыкальную культуру как одна из самых драгоценных страниц наследия Петра Чайковского. Постановщикам разных времен с 1891 года, с момента рождения музыки к «Щелкунчику», предстояла труднейшая задача – сочинить спектакль-сказку и одновременно философскую поэму, интересную как взрослым, так и детям. Тем более что этот балет – один из самых любимых во всем мире. Каждый год в декабрьские предрождественские дни его дают во многих театрах мира. Тысячи новых поклонников музыки Чайковского погружаются в волшебную атмосферу мечты и сказочных приключений. В преддверии Старого Нового года у зрителей есть уникальная возможность погрузиться в сказку вместе с Ведущими с артистами Большого театра и Санкт-Петербургским балетом им. П.И. Чайковского, - рассказали организаторы.

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Билеты можно купить в кассах города или онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU