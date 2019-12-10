Новой церкви не будет: настоятель Храма на Московском шоссе рассказал, зачем менялось зонирование земли

СЕГОДНЯ 13:08 2019-12-10T13:17:28+03:00

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Настоятель Храма святых Жен Мироносиц Николай Осипов опроверг информацию о том, что рядом будут строить еще одну церковь. Напомним, что такая информация появилась после того, как на сайте горадминистрации были опубликованы результаты публичных слушаний. На них обсуждался вопрос об изменении статуса земель, которые находились в зоне "парки бульвары и набережные" на общественно-деловую зону для объектов, связанных с отправлением культа. Сейчас на этой земле как раз и находится храм.

- Здесь не будет строиться еще одна церковь, об этом и речи не шло. Эта информация - введение в заблуждение. Наш храм здесь уже работает, мы будем благоустраивать территорию В планах есть открытие детского епархиального центра, он может появиться, если на то будет благословение Владыки. Занятия с детьми очень важны для их духовного развития, к тому же они проводятся бесплатно. Все общество нуждается в дополнительном образовании и здесь дети смогут его получать, посещать те же занятия каллиграфией, - отметил Николай Осипов.

Напомним, что храм на пересечении улиц Маломосковское шоссе и пр. Масленникова появился не так давно, хотя строить его начали в 2007 году. Долгое время не было финансирования и объект превратился в долгострой. В начальном проекте было предусмотрено строительство здания для гимназистов, фонтана и детской площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU