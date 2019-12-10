В Самарской области камеры помогли почти на 9% снизить аварийность на дорогах

СЕГОДНЯ 13:14 2019-12-10T13:16:08+03:00

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В Самарской области продолжают внедрять систему «Безопасный город». Благодаря ей за последний год удалось раскрыть более 120 преступлений, помочь сотням жителей региона и снизить аварийность на дорогах.

- На дорогах Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска, Чапаевска и районов установлены более 1,5 тысяч автоматических технических средств, которые фиксируют проезд на «красный», пересечение стоп-линии, превышение скорости и другие нарушения ПДД. Только в этом году было нарушителям ПДД было направлено почти 3 млн постановлений и наложено штрафов на сумму более 2,1 млрд рублей, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Главным же результатом работы камер видеонаблюдения является снижение аварийности на дорогах Самарской области — на 8,8%. Также уменьшилось количество погибших — на 16,2% и раненых в авариях — на 8,5%. По данному показателю регион сейчас занимает 4 место среди субъектов РФ. Как отмечают власти региона, в следующем году число средств фиксации нарушений ПДД будет увеличено.

ИСТОЧНИК KP.RU