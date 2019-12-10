2019-12-10T14:17:47+03:00
Общество

Перебежал дорогу и скрылся в темноте: самарцы заметили на улицах города дикого кабана

Один из автомобилистов заснял животное на пересечении улиц Авиационной и Клинической
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: samara.dtp.officialФото: samara.dtp.officialФото: Instagram.com
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Дикая природа стала ближе к Самаре. На днях в город наведался кабан. Местные жители заметили его в районе пересечения улиц Авиационной и Клинической. Кабан пробежал дорогу прямо перед приближающейся машиной и скрылся в темноте. Один из автомобилистов запечатлел его забег на видео.

- Что-то много в этом году диких животных в городской черте бегает. Хорошо, что почти все мирно дорогу перебегают, - делятся в соцсетях горожане, шутливо добавляя, что в данном случае кабан нарушил ПДД.

Кто-то из местных жителей отметил, что кабан уже давно живет в этом районе, а кто-то утверждает, что видел животное 9 декабря на пересечении улиц Промышленности и Авроры. Тот ли самый этот кабан, сказать трудно, все-таки расстояние между двумя этими адресами довольно большое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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