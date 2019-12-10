Перебежал дорогу и скрылся в темноте: самарцы заметили на улицах города дикого кабана
Дикая природа стала ближе к Самаре. На днях в город наведался кабан. Местные жители заметили его в районе пересечения улиц Авиационной и Клинической. Кабан пробежал дорогу прямо перед приближающейся машиной и скрылся в темноте. Один из автомобилистов запечатлел его забег на видео.
- Что-то много в этом году диких животных в городской черте бегает. Хорошо, что почти все мирно дорогу перебегают, - делятся в соцсетях горожане, шутливо добавляя, что в данном случае кабан нарушил ПДД.
Кто-то из местных жителей отметил, что кабан уже давно живет в этом районе, а кто-то утверждает, что видел животное 9 декабря на пересечении улиц Промышленности и Авроры. Тот ли самый этот кабан, сказать трудно, все-таки расстояние между двумя этими адресами довольно большое.
ИСТОЧНИК KP.RU