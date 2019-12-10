2019-12-10T15:21:45+03:00
Общество

Самарские военные в 2020 году получат «Триумф»

Чтобы работать с новой техникой, зенитчикам придется пройти переобучение
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: министерство обороны РФФото: министерство обороны РФ
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В 2020 году зенитчиков Самарской области оснастят новой техникой. Расчеты противовоздушной обороны Центрального военного округа получат комплект зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф».

- В следующем году мы планируем перевооружить расчеты противовоздушной обороны. Военнослужащие пройдут переобучение, после чего в конце года выполнят первые боевые пуски из ЗРК С-400 «Триумф». Мероприятие пройдет на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, - рассказал командир 76 дивизии противовоздушной обороны, генерал-майор Сергей Тихонов.

Отметим, что за последние два года дивизия получила на вооружение несколько самых современных радиолокаторов и зенитных установок. В их числе - комплексы С-400, «Панцир-1», «Небо-М», «Небо-У» и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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