Жителей Самары зовут на праздники в честь открытия катков в парках
Стало известно, когда в парках Самары заработают ледовые площадки. Открытие катков пройдет с песнями, плясками и играми.
- 21 декабря откроется каток в парке Дружбы, 22 декабря — в парке Победы, а 28 декабря — самый большой каток в парке имени Юрия Гагарина, - рассказали в МАУ «Парки Самары».
Праздничные открытия ледовых площадок запланированы на 17:00. Горожан ждут насыщенные развлекательные программы, танцы, песни, игры и, конечно, призы с подарками.
Напомним, что в этом году в Самаре будут работать 124 катка. Два из них разместят на площади имени В.В. Куйбышева. Там ледовые площадки должны заработать 22 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU