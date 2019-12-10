Жителей Самары зовут на праздники в честь открытия катков в парках

СЕГОДНЯ 15:54 2019-12-10T15:56:56+03:00

Катки в парках Самары начнут открывать в 20-х числах декабря Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Горожан ждут насыщенная развлекательная программа и много призов

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Стало известно, когда в парках Самары заработают ледовые площадки. Открытие катков пройдет с песнями, плясками и играми.

- 21 декабря откроется каток в парке Дружбы, 22 декабря — в парке Победы, а 28 декабря — самый большой каток в парке имени Юрия Гагарина, - рассказали в МАУ «Парки Самары».

Праздничные открытия ледовых площадок запланированы на 17:00. Горожан ждут насыщенные развлекательные программы, танцы, песни, игры и, конечно, призы с подарками.

Напомним, что в этом году в Самаре будут работать 124 катка. Два из них разместят на площади имени В.В. Куйбышева. Там ледовые площадки должны заработать 22 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU