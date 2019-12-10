2019-12-10T16:26:19+03:00
Общество

В Самаре трамваям дадут приоритет при проезде перекрестков на Ново-Садовой

Сейчас этот вопрос прорабатывают сотрудники городского дептранса
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сроки реализации задумки пока не называютсяСроки реализации задумки пока не называютсяФото: Архив "КП"
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Жители Самары предложили проложить в городе скоростную трамвайную линию от Хлебной площади до 15 микрорайона. Такая ветка уже есть, правда, трамваи по ней едут в обычном режиме. По мнению горожан, чтобы она стала скоростной, нужно дать трамваям приоритет при проезде перекрестков. Воплотят ли власти города эту задумку в жизнь, пока не ясно, но вот применить ее на улице Ново-Садовой планы есть.

- Мы планируем развивать трамвайное движение в городе. В частности, обеспечить приоритетное прохождение трамваем перекрестков на выделенной линии по улице Ново-Садовой, - сообщили представители департамента транспорта Самары в твиттере.

Когда именно начнется реализация задуманного и сколько работы займут по времени, чиновники пока не уточняют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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