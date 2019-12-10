В Самаре устроят выставку «картин с квитанций» от Евгении Тарасовой

СЕГОДНЯ 16:28 2019-12-10T17:28:09+03:00

Известная художница около трех лет пишет картины с пейзажами родной Самары для квитанций на оплату электроэнергии от СамГЭС

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В здании АО «Самарагорэнергосбыт» открылась выставка картин самарской художницы Евгении Тарасовой «Любимый город». Ее работы хорошо известны всем жителям города, которые каждый месяц оплачивают счета за электроэнергию. Ведь на каждой квитанции красуется картина с пейзажами Самары, вышедшая из-под кисти Евгении.

- Впервые энергокомпания выступила не только в качестве мецената, поддерживающего творчество художника, но и осуществила масштабную рекламу его работ на самой большой аудитории. Ежемесячно квитанции на бумажных носителях получают более 385 тыс. самарцев, - рассказали в СамГЭС.

Сейчас на выставке в зале ожидания для клиентов разместили только 12 полотен художницы, которые выполнены в технике компьютерной графики. Всего же картин написано уже около сорока. Их цифровые версии переданы на хранение Самарскому художественному музею. Посмотреть все работы можно также на сайте СамГЭС.

ИСТОЧНИК KP.RU