Чиновники рассказали, когда запустят движение транспорта по улице Ташкентской в Самаре

СЕГОДНЯ 16:50 2019-12-10T16:53:16+03:00

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Стало известно, когда в Самаре откроют движение по улице Ташкентской в районе пересечения с Московским шоссе. Рабочие уже закончили обустраивать там новый поворот для трамваев, но проезд все еще закрыт.

- Почему не открывают дорогу по улице Ташкентской? Стрелку для трамваев сделали, асфальт уложили. Все работы закончены еще десять дней назад, а знаки все не убирают, - пожаловались в твиттере самарцы.

В минтрансе региона сообщили, что движение по Ташкентской вновь запустят только после ввода в эксплуатацию нового поворота. Планируется, что это произойдет до конца года.

- Сейчас документы на проверке в госинспекции по строительному надзору. Ориентировочно, к концу декабря 2019 года проверка будет закончена и будет открыто движение транспорта по улице Ташкентской, - отметили в трамвайно-троллейбусном управлении Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU