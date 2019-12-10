В Новокуйбышевске водитель расстрелял возле кафе молодого электрослесаря

СЕГОДНЯ 16:53 2019-12-10T16:53:34+03:00

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Конфликт со стрельбой разгорелся ночью 1 декабря у кафе "Фонтан" в Новокуйбышевске. Примерно в половине шестого утра там ранили 22-летнего электрослесаря Дмитрия А.

- Мы с моим парнем зашли в кафе на 5 минут. При входе его ударил незнакомый человек и сказал "выходи на улицу". Затем они вышли на улицу и этого не знакомый со своим другом начали бить моего парня, а потом стрелять в него, - рассказала корреспонденту "КП-Самара" девушка пострадавшего Елизавета.

Пара после случившегося приехала в больницу. Молодой человек был в тяжелом состоянии, но помощь ему оказали не сразу. В итоге парня все-таки госпитализировали с огнестрельным ранением бедра.

Несколько дней назад правоохранители возбудили в связи со случившемся уголовное дело по факту хулиганства. Подозреваемым оказался 27-летний водитель Олег А., ранее уже судимый за умышленные причинение легкого вреда здоровью.

Олега задержали оперативники. В ходе обыска у него изъяли травматический пистолет. Сейчас расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU