В "Роснефти" нашли нового начальника для Сызранского НПЗ
Причины отставки прежнего директора не раскрываются
Фото: СНПЗ
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9 декабря был назначен новый глава АО "Сызранский НПЗ", пост занял Игорь Кулаков. Ранее он работал заместителем главного инженера в нефтяной компании в Рязани.
Новый руководитель приступил к работе с сегодняшнего дня. Кулаков с нефтяной сфере работает с 2004 года, карьеру начинал с оператора технологических установок.
Ранее заводом в Сызрани руководил Игорь Кузьмин. Чем обусловлены кадровые перестановки, в компании не сообщают.
ИСТОЧНИК KP.RU