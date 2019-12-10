В "Роснефти" нашли нового начальника для Сызранского НПЗ

СЕГОДНЯ 17:53 2019-12-10T17:57:58+03:00

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9 декабря был назначен новый глава АО "Сызранский НПЗ", пост занял Игорь Кулаков. Ранее он работал заместителем главного инженера в нефтяной компании в Рязани.

Новый руководитель приступил к работе с сегодняшнего дня. Кулаков с нефтяной сфере работает с 2004 года, карьеру начинал с оператора технологических установок.

Ранее заводом в Сызрани руководил Игорь Кузьмин. Чем обусловлены кадровые перестановки, в компании не сообщают.

ИСТОЧНИК KP.RU