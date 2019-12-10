Юная модель из Самары представит в Москве моду Дальнего Востока
11 декабря в Москве пройдет международный модный показ Vostok Fashion Day-2019 в рамках международного форума "Дни Дальнего Востока". На нем свои коллекции представят успешные дизайнеры стран Азии, а продемонстрируют их модели из разных регионов России. Среди них будет и 11-летняя Злата Малыгина из Самары.
Она выйдет на столичный подиум в качестве модели детской коллекции. Девочка прошла в Самаре серьезный кастинг. Юная красавица достойно проявила себя и покорила жюри рассказом о своих мечтах и любовью к Дальнему Востоку.
По словам Юлии Сартаковой управляющей "Творческого центра Игоря Саруханова", где занимается Злата, Россконгресс смог создать уникальную площадку , где проявить себя смогут, не только талантливые дизайнеры с Дальнего Востока , но и талантливые дети с регионов, мечтающие покатить этот мир.
Вместе со Златой участие в показе примут ребята участие с Омска , с Питера , Ярославля , Краснодара, Анапы и Москвы.
ИСТОЧНИК KP.RU