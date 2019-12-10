2019-12-10T17:59:03+03:00
Общество

Юная модель из Самары представит в Москве моду Дальнего Востока

Девочка прошла в Самаре серьезный кастинг
Вера ЦЫГАНКОВА
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Злата Малыгина выйдет на подиум в детских нарядах от лучших дизайнеров АзииЗлата Малыгина выйдет на подиум в детских нарядах от лучших дизайнеров Азии
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11 декабря в Москве пройдет международный модный показ Vostok Fashion Day-2019 в рамках международного форума "Дни Дальнего Востока". На нем свои коллекции представят успешные дизайнеры стран Азии, а продемонстрируют их модели из разных регионов России. Среди них будет и 11-летняя Злата Малыгина из Самары.

Она выйдет на столичный подиум в качестве модели детской коллекции. Девочка прошла в Самаре серьезный кастинг. Юная красавица достойно проявила себя и покорила жюри рассказом о своих мечтах и любовью к Дальнему Востоку.

По словам Юлии Сартаковой управляющей "Творческого центра Игоря Саруханова", где занимается Злата, Россконгресс смог создать уникальную площадку , где проявить себя смогут, не только талантливые дизайнеры с Дальнего Востока , но и талантливые дети с регионов, мечтающие покатить этот мир.

Вместе со Златой участие в показе примут ребята участие с Омска , с Питера , Ярославля , Краснодара, Анапы и Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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