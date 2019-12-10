10 дней поисков и сотни ориентировок: пропавшего самарца нашли в больнице Новокуйбышевска

СЕГОДНЯ 18:58 2019-12-10T19:00:26+03:00

Как мужчина оказался за 30 км от места пропажи, не знает пока никто

Изменить размер текста: A A

Самарские добровольцы рассказали о том, сколько усилий было потрачено на то, чтобы найти пропавшего в Самаре Василия Макарова. Мужчина исчез еще 30 ноября прямо из больницы. "56 лет, дезориентирован, нуждается в медицинской помощи", - писали волонтеры из самарского подразделения "Лизы Алерт" в своих ориентировках.

- Первым днем наших поисков было 1 декабря, в выезде принимали участие 8 добровольцев, мы напечатали и расклеили 200 ориентировок, разместили посты в соцсетях, опросили сотрудников приемного покоя больницы, которую покинул пропавший, обзвонили другие больницы. Ничего, - рассказали в отряде.

Та же ситуация - на вторые и третьи сутки. Всего розыск Василия Макарова длился 10 дней. Волонтеры выезжали в парки, скверы, обследовали дворы и парковки, снова и снова звонили в больницы. Было распечатано 650 ориентировок, пройдено бессчетное количество километров.

Наконец, 9 декабря мужчина нашелся. О пациенте, который похож по описания на Макарова, сообщила медсестра одной из новокуйбышевских больниц. На место сразу выехали добровольцы и родственники. Макарова опознали.

Как он оказался за 30 км от места пропажи, пока не известно. Главное, что жизни и здоровью мужчины сейчас ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU