Суд вернул заявление предпринимателю, который хочет обанкротить одну из крупнейших управляющих компаний Самары

СЕГОДНЯ 19:33 2019-12-10T19:33:17+03:00

Если суд посчитает, что все формальности выполнены, то до конца года может приступить в рассмотрению дела по существу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Этим летом в Арбитражный суд Самарской области поступило заявление от индивидуального предпринимателя Андрея Усенкова, который просил признать банкротом одну из крупнейших самарских управляющих компаний - ООО "Жилищная коммунальная система".

Судебные тяжбы Усенкова с этой конторой длятся не один месяц, в них разбирались уже Советский районный, а позднее - и Самарский областной суды.

После того, как Усенков обратился в Арбитраж, туда в сентябре поступило еще одно заявление о банкротстве ООО "ЖКС" - на сей раз от ООО УК «XXI ВЕК».

Арбитраж вернул Усенкову его заявление, потому что судьи не могут рассмотреть его до тех пор, пока предприниматель не выполнит ряд формальностей. В частности, он обязан опубликовать на специальном сайте уведомление о том, что он намерен обратиться в суд с заявлением о банкротстве ООО "ЖКС".

8 ноября такое уведомление в сети появилось: Андрей Усенков сообщил, что хочет добиваться банкротства ООО "ЖКС" из-за долга в размере 328,5 тысяч рублей.

Посчитает ли Арбитражный суд, что этого достаточно для того, чтобы начать рассматривать дело по существу, пока не ясно. Но заседание по этому делу назначили на 17 декабря.

В то же время "АиФ-Самара" сообщает, что в настоящее время в региональных судах находятся два дела о банкротстве управляющих компаний. Кроме ООО "ЖКС", издание упоминает еще и "Куйбышевский ПЖРТ", который задолжал АО «СУТЭК» 31,9 млн рублей.

"Куйбшевский ПЖРТ" обслуживает 371 дом в Куйбышевском районе, ООО "ЖКС" - 621 дом в Железнодорожном, Советском, Самарском и Октябрьском районах Самары. Они считаются одними из крупнейших управляющих компаний города.

ИСТОЧНИК KP.RU