Завод или заброшка? Стало известно, что тушили сегодня пожарные в Сызрани
"Столб дыма выше самых высоких домов, видно со всех районов!" - забили сегодня тревогу жители Сызрани. Местные СМИ писали, что горит что-то на территории завода "Нефтемаш". На место быстро выехали пожарные.
- К нам сигнал поступил в 15.56, - сообщили корреспондентам "КП-Самара" в ГУ МЧС России по Самарской области. - Горел мусор в здании по адресу: ул.Мира, 1а. Здание не эксплуатируется.
Огонь распространился на площадь в 120 квадратных метров, чтобы его потушить, пришлось задействовать 6 пожарных машин и 24 человека.
Ликвидацию возгорания объявили спустя полчаса - в 16.26. В причинах ЧП сейчас разбираются специалисты.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (846) 270-69-10
Viber/WhatsApp: +7 917 037 91 65
Почта: kpsamara@phkp.ru
ВКонтакте: https://vk.com/kps163
ИСТОЧНИК KP.RU