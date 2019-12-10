2019-12-10T20:30:30+03:00
Происшествия

Завод или заброшка? Стало известно, что тушили сегодня пожарные в Сызрани

На месте работали 6 пожарных машин и 24 человека
Александра БУДАЕВА
Поделиться:
С огнем боролись 6 пожарных машинС огнем боролись 6 пожарных машинФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Изменить размер текста:

"Столб дыма выше самых высоких домов, видно со всех районов!" - забили сегодня тревогу жители Сызрани. Местные СМИ писали, что горит что-то на территории завода "Нефтемаш". На место быстро выехали пожарные.

- К нам сигнал поступил в 15.56, - сообщили корреспондентам "КП-Самара" в ГУ МЧС России по Самарской области. - Горел мусор в здании по адресу: ул.Мира, 1а. Здание не эксплуатируется.

Огонь распространился на площадь в 120 квадратных метров, чтобы его потушить, пришлось задействовать 6 пожарных машин и 24 человека.

Ликвидацию возгорания объявили спустя полчаса - в 16.26. В причинах ЧП сейчас разбираются специалисты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (846) 270-69-10

Viber/WhatsApp: +7 917 037 91 65

Почта: kpsamara@phkp.ru

ВКонтакте: https://vk.com/kps163

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самарский океанариум планируют открыть для посетителей уже 20 декабря
Суд вернул заявление предпринимателю, который хочет обанкротить одну из крупнейших управляющих компаний Самары
10 дней поисков и сотни ориентировок: пропавшего самарца нашли в больнице Новокуйбышевска
Юная модель из Самары представит в Москве моду Дальнего Востока
В "Роснефти" нашли нового начальника для Сызранского НПЗ
В Новокуйбышевске водитель расстрелял возле кафе молодого электрослесаря
Чиновники рассказали, когда запустят движение транспорта по улице Ташкентской в Самаре
В Самаре устроят выставку «картин с квитанций» от Евгении Тарасовой
В Самаре трамваям дадут приоритет при проезде перекрестков на Ново-Садовой
Жителей Самары зовут на праздники в честь открытия катков в парках
В Самаре продлили работу грузовой переправы до Рождествено
Самарские военные в 2020 году получат «Триумф»
Бездомные собаки держат в ужасе Тольятти, следователи разберутся, что происходит
Собирают горку и завозят ледяные блоки: как идет подготовка площади Куйбышева к Новому году
Перебежал дорогу и скрылся в темноте: самарцы заметили на улицах города дикого кабана
Жителей Самары просят определить судьбу участка под ТЦ «Парк Хаус»
В Самарской области камеры из системы "Безопасный город" помогли почти на 9% снизить аварийность на дорогах
Новой церкви не будет: настоятель Храма на Московском шоссе рассказал, зачем менялось зонирование земли
В Самаре артисты Большого театра покажут балет «Щелкунчик»
Неудачный разворот: в Самаре водитель «Шевроле» отправил в больницу автомобилиста на «Форде»
«Крылья Советов» проведут сборы в Турции и Испании