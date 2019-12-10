Завод или заброшка? Стало известно, что тушили сегодня пожарные в Сызрани

СЕГОДНЯ 20:30 2019-12-10T20:30:30+03:00

На месте работали 6 пожарных машин и 24 человека

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"Столб дыма выше самых высоких домов, видно со всех районов!" - забили сегодня тревогу жители Сызрани. Местные СМИ писали, что горит что-то на территории завода "Нефтемаш". На место быстро выехали пожарные.

- К нам сигнал поступил в 15.56, - сообщили корреспондентам "КП-Самара" в ГУ МЧС России по Самарской области. - Горел мусор в здании по адресу: ул.Мира, 1а. Здание не эксплуатируется.

Огонь распространился на площадь в 120 квадратных метров, чтобы его потушить, пришлось задействовать 6 пожарных машин и 24 человека.

Ликвидацию возгорания объявили спустя полчаса - в 16.26. В причинах ЧП сейчас разбираются специалисты.

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ИСТОЧНИК KP.RU