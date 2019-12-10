2019-12-10T22:51:43+03:00
Общество

Немного песка да бетона и будет, как новый: сызранские власти обещают починить мост, который разрушается на глазах

Главный вопрос теперь в своевременном выделении денег на ремонт
Александра БУДАЕВА
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Фото с сайта администрации СызраниФото с сайта администрации Сызрани
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- А если он, как в Оренбурге, возьмет да обрушится? - жители Сызрани всерьез обеспокоились состоянием моста через реку Крымза.

Их опасения не безосновательны. "КТВ-Луч" сообщает, что ранее появлялась информация о том, что опору моста серьезно размыло - так, что оголились железобетонные опоры.

Напомним, совсем недавно, 2 декабря на въезде в Оренбург обрушился мост, причем как раз в тот момент, когда по нему ехали три автомобиля - две легковушки и грузовик, пострадали люди.

Чтобы подобное ЧП не произошло в Самарской области, мост над Крымзой обследовали специалисты.

- Да, действительно, в одном из створов мы заметили частичное обрушение конуса, - признали в администрации Сызрани. - Но данные разрушения не влияют на несущие конструкции моста. Ездить по нему безопасно, поэтому этот путь перекрывать не планируется.

Власти обещают, что как только выделят деньги, разрушения засыпят песком и укрепят монолитным бетоном. Мол, в 2012 году так уже делали - и ничего, на несколько лет хватило.

Вот только сроки выполнения работ не обозначены - все упирается в деньги. А когда они будут в наличии, никто предсказать пока не может.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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