Немного песка да бетона и будет, как новый: сызранские власти обещают починить мост, который разрушается на глазах
- А если он, как в Оренбурге, возьмет да обрушится? - жители Сызрани всерьез обеспокоились состоянием моста через реку Крымза.
Их опасения не безосновательны. "КТВ-Луч" сообщает, что ранее появлялась информация о том, что опору моста серьезно размыло - так, что оголились железобетонные опоры.
Напомним, совсем недавно, 2 декабря на въезде в Оренбург обрушился мост, причем как раз в тот момент, когда по нему ехали три автомобиля - две легковушки и грузовик, пострадали люди.
Чтобы подобное ЧП не произошло в Самарской области, мост над Крымзой обследовали специалисты.
- Да, действительно, в одном из створов мы заметили частичное обрушение конуса, - признали в администрации Сызрани. - Но данные разрушения не влияют на несущие конструкции моста. Ездить по нему безопасно, поэтому этот путь перекрывать не планируется.
Власти обещают, что как только выделят деньги, разрушения засыпят песком и укрепят монолитным бетоном. Мол, в 2012 году так уже делали - и ничего, на несколько лет хватило.
Вот только сроки выполнения работ не обозначены - все упирается в деньги. А когда они будут в наличии, никто предсказать пока не может.
ИСТОЧНИК KP.RU