2019-12-10T23:13:24+03:00
Происшествия

Крали все, что плохо лежит: на ВАЗе 13 человек поймали при попытке вывезти 800 различных запчастей

Их выдал пикап, который появлялся в самых неожиданных местах - даже там, где его быть не должно
Александра БУДАЕВА
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Заговорщики вывозили те автозапчасти, которые можно выгодно продать "на стороне"Заговорщики вывозили те автозапчасти, которые можно выгодно продать "на стороне"
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В Тольятти 13 сотрудников АвтоВАЗа уволены за воровство запчастей с завода. Материалы, которые сумела собрать служба собственной безопасности, уже переданы в полицию.

Выяснилось, что в сговоре между собой были работники разных участков: службы инжиниринга, энергетического производства, производства коробок передач и те, кто были задействованы в изготовлении шасси.

Как сообщает портал "За рулем", некоторые из них под подозрением были давно. Но вся схема понятна стала лишь несколько недель назад: по заводу ездил пикап, в него заговорщики прятали детали, которые можно выгодно продать на стороне. Особой популярностью пользовались комплектующие для коробок передач.

Просто так по заводу передвигаться нельзя. А документы, которые предъявил персонал, разъезжающий на подозрительном пикапе, оказались поддельными. При обыске автомобиля удалось найти тайники, из которых достали более 800 разнообразных изделий на сумму 240 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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