В Самаре хотят убрать остановки в районе перекрестка Аэродромная — Авроры
В Самаре могут вновь скорректировать движение транспорта в районе торгового центра «Аврора». Речь идет о пересечении улиц Аэродромной и Авроры. Очень часто там образуются серьезные заторы. Недавно перекресток попытались разгрузить, изменив режим работы светофоров, но эта мера не помогла.
- Пробка не изменилась после увеличения красной фазы для пешеходов на Аэродромная/Авроры. Только стало хуже пешеходам, - пожаловались в твиттере горожане.
В ответ на это представители департамента транспорта Самары сообщили, что перекресток очень сложный и что он требует глобальных изменений.
- Сейчас мы проводим совещания с ГИБДД по исключению остановок общественного транспорта в районе перекрестка и изменению геометрических параметров самого пересечения в целях оптимизации движения, а также ряд других мероприятий, - отметили в дептрансе.
Когда именно чиновники начнут реализацию своих задумок, пока не ясно. Также они не уточнили, какие именно остановки собираются убрать с перекрестка.
ИСТОЧНИК KP.RU