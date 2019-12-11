В Самаре хотят убрать остановки в районе перекрестка Аэродромная — Авроры

СЕГОДНЯ 09:13 2019-12-11T09:14:14+03:00

Самарцы уже давно жалуются на постоянные пробки на перекрестке Аэродромная/Авроры Фото: Яндекс. Карты

Это будет одна из мер для оптимизации движения транспорта

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В Самаре могут вновь скорректировать движение транспорта в районе торгового центра «Аврора». Речь идет о пересечении улиц Аэродромной и Авроры. Очень часто там образуются серьезные заторы. Недавно перекресток попытались разгрузить, изменив режим работы светофоров, но эта мера не помогла.

- Пробка не изменилась после увеличения красной фазы для пешеходов на Аэродромная/Авроры. Только стало хуже пешеходам, - пожаловались в твиттере горожане.

В ответ на это представители департамента транспорта Самары сообщили, что перекресток очень сложный и что он требует глобальных изменений.

- Сейчас мы проводим совещания с ГИБДД по исключению остановок общественного транспорта в районе перекрестка и изменению геометрических параметров самого пересечения в целях оптимизации движения, а также ряд других мероприятий, - отметили в дептрансе.

Когда именно чиновники начнут реализацию своих задумок, пока не ясно. Также они не уточнили, какие именно остановки собираются убрать с перекрестка.

ИСТОЧНИК KP.RU