В Самаре правоохранители нашли подпольное казино на Физкультурный
Накануне вечером, 10 декабря, сотрудники прокуратуры Промышленного района совместно с полицейскими разоблачили подпольный игорный клуб. В ходе оперативных мероприятий его удалось найти в доме № 117 на улице Физкультурной. Казино скрывалось в помещении под яркой вывеской.
- Сотрудниками полиции изъяты 15 игровых компьютеров, 2 терминала оплаты и 1 компьютер администрации. По факту случившегося сейчас проводится проверка, которая находится на контроле у прокуратуры, - сообщила корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" помощник прокурора Промышленного района Кирилл Юрченко.
В самое ближайшее время по факту организации незаконной игорной деятельности может быть возбуждено уголовное дело. Силовики устанавливают, какой ущерб подпольная организация нанесла горожанам. Вчера с места спецоперации изъяли 6200 рублей.
Именно здесь функционировал клубФото: Предоставлено "Комсомолке"
В Самаре накрыли подпольный игорный клуб.Комментарий Кирилла Юрченко
ИСТОЧНИК KP.RU