2019-12-11T09:39:29+03:00
Происшествия

В Самаре правоохранители нашли подпольное казино на Физкультурный

С места происшествия изъято несколько нелегальных аппаратов и кассовый аппарат
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Игра проводилась на специальных аппаратахИгра проводилась на специальных аппаратахФото: Предоставлено "Комсомолке"
Изменить размер текста:

Накануне вечером, 10 декабря, сотрудники прокуратуры Промышленного района совместно с полицейскими разоблачили подпольный игорный клуб. В ходе оперативных мероприятий его удалось найти в доме № 117 на улице Физкультурной. Казино скрывалось в помещении под яркой вывеской.

- Сотрудниками полиции изъяты 15 игровых компьютеров, 2 терминала оплаты и 1 компьютер администрации. По факту случившегося сейчас проводится проверка, которая находится на контроле у прокуратуры, - сообщила корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" помощник прокурора Промышленного района Кирилл Юрченко.

В самое ближайшее время по факту организации незаконной игорной деятельности может быть возбуждено уголовное дело. Силовики устанавливают, какой ущерб подпольная организация нанесла горожанам. Вчера с места спецоперации изъяли 6200 рублей.

Именно здесь функционировал клуб Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Именно здесь функционировал клубФото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самаре накрыли подпольный игорный клуб.Комментарий Кирилла Юрченко

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре в гараже обнаружили труп сотрудника ИК-5, который пропал без вести
В новый год с новым повышением: цены на проезд в транспорте Самары вырастут с 1 января
В Самаре глава департамента информтехнологий решил покинуть свой пост
Порезал мужчину возле кафе и уехал: в Самарской области полицейские устроили погоню за преступником
Нашли 19 компьютеров: в Самаре полицейские накрыли на Победе подпольный игровой клуб
В Самаре хотят убрать остановки в районе перекрестка Аэродромная — Авроры
Сверхволевая победа: баскетболисты «Самары» в овертайме обыграли «Темп-СУМЗ-УГМК»
Когда приедет «Рождественский караван» Coca-Cola в Самару в 2019 году
В Самаре неизвестный водитель влетел в забор, бросил пассажирку и уехал
Крали все, что плохо лежит: на ВАЗе 13 человек поймали при попытке вывезти 800 различных запчастей
Немного песка да бетона и будет, как новый: сызранские власти обещают починить мост, который разрушается на глазах
Как ежики в тумане: синоптики рассказали, когда рассеется пелена, которая окутала Самару
Завод или заброшка? Стало известно, что тушили сегодня пожарные в Сызрани
Самарский океанариум планируют открыть для посетителей уже 20 декабря