В Самаре правоохранители нашли подпольное казино на Физкультурный

СЕГОДНЯ 09:37 2019-12-11T09:39:29+03:00

С места происшествия изъято несколько нелегальных аппаратов и кассовый аппарат

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Накануне вечером, 10 декабря, сотрудники прокуратуры Промышленного района совместно с полицейскими разоблачили подпольный игорный клуб. В ходе оперативных мероприятий его удалось найти в доме № 117 на улице Физкультурной. Казино скрывалось в помещении под яркой вывеской.

- Сотрудниками полиции изъяты 15 игровых компьютеров, 2 терминала оплаты и 1 компьютер администрации. По факту случившегося сейчас проводится проверка, которая находится на контроле у прокуратуры, - сообщила корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" помощник прокурора Промышленного района Кирилл Юрченко.

В самое ближайшее время по факту организации незаконной игорной деятельности может быть возбуждено уголовное дело. Силовики устанавливают, какой ущерб подпольная организация нанесла горожанам. Вчера с места спецоперации изъяли 6200 рублей.

Именно здесь функционировал клубФото: Предоставлено "Комсомолке"

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="568" height="320" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/749009" frameborder="0"></iframe> В Самаре накрыли подпольный игорный клуб.Комментарий Кирилла Юрченко

ИСТОЧНИК KP.RU