2019-12-11T11:51:23+03:00
Происшествия

В Самаре в гараже обнаружили труп сотрудника ИК-5, который пропал без вести

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии
Михаил ГОРЮНОВ
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Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегосяПравоохранители разбираются в обстоятельствах случившегосяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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10 декабря в гаражном массиве на улице Советской Армии в Самаре был обнаружен труп человека. Им оказался 30-летний сотрудник ИК-5 УФСИН России по Самарской области, пропавший без вести 15 ноября.

- Обнаружено тело мужчины без признаков жизни. По факту случившегося проводится доследственные проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства и причина смерти мужчины, - сообщили корреспонденту "КП-Самара" в пресс-службе СУ СК по региону.

Следователи отмечают, что, по предварительным сведениям, признаков насильственной смерти на теле мужчины обнаружено не было. Отметим, что в социальных сетях говорят, что мужчина мог скончаться от огнестрельного ранения. Рядом с ним нашли пистолет.

Как рассказали "Комсомолке" в пресс-службе областного УФСИН, 5 ноября сотрудник не прибыл на службу. Накануне в ходе проводимых ОСБ УФСИН оперативно-разыскных мероприятий его нашли мертвым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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