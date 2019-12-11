2019-12-11T11:26:17+03:00
Общество

Легендарная «Нива» возвращается в «семью»: АвтоВАЗ выкупает 50% акций General Motors

Уже скоро внедорожник получит шильдик Lada
Илона МАЙСКАЯ
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Легендарное имя "Нива" возвращается в семью АвтоВАЗаЛегендарное имя "Нива" возвращается в семью АвтоВАЗаФото: производителя
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Знаменитый внедорожник «Нива» возвращается под «крыло» тольяттинского АвтоВАЗа, который компания выпускала совместно с американским партнером General Motors. Тольяттинское предприятие выкупит у зарубежной компании 50% акций, увеличив свою долю до 100%. Соответствующее соглашение уже подписано.

- Рассчитываю, что сделка будет завершена в ближайшее время, и предприятие будет полностью принадлежать АвтоВАЗу. Отмечу, что принятое решение никак не отразится на работе обоих коллективов. Они продолжат выполнять ранее поставленные задачи, - прокомментировал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил, что в течение определенного времени внедорожник будут выпускать под брендом Chevrolet, а потом АвтоВАЗ переименует его в Lada Niva.

- «Нива» получит шильдик Lada, а совместное предприятие будет переименовано. Это означает, что знаменитое имя «Нива» возвращается в семью АвтоВАЗа, - подчеркнул губернатор.

Также Дмитрий Азаров отметил, что схема управления предприятием 50 на 50 не была эффективна и плохо сказывалась на его работе. Данное же соглашение, по мнению главы региона, даст положительный импульс развитию АвтоВАЗа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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