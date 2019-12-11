Легендарная «Нива» возвращается в «семью»: АвтоВАЗ выкупает 50% акций General Motors
Знаменитый внедорожник «Нива» возвращается под «крыло» тольяттинского АвтоВАЗа, который компания выпускала совместно с американским партнером General Motors. Тольяттинское предприятие выкупит у зарубежной компании 50% акций, увеличив свою долю до 100%. Соответствующее соглашение уже подписано.
- Рассчитываю, что сделка будет завершена в ближайшее время, и предприятие будет полностью принадлежать АвтоВАЗу. Отмечу, что принятое решение никак не отразится на работе обоих коллективов. Они продолжат выполнять ранее поставленные задачи, - прокомментировал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Глава региона отметил, что в течение определенного времени внедорожник будут выпускать под брендом Chevrolet, а потом АвтоВАЗ переименует его в Lada Niva.
- «Нива» получит шильдик Lada, а совместное предприятие будет переименовано. Это означает, что знаменитое имя «Нива» возвращается в семью АвтоВАЗа, - подчеркнул губернатор.
Также Дмитрий Азаров отметил, что схема управления предприятием 50 на 50 не была эффективна и плохо сказывалась на его работе. Данное же соглашение, по мнению главы региона, даст положительный импульс развитию АвтоВАЗа.
ИСТОЧНИК KP.RU