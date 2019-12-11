2019-12-11T12:43:34+03:00
Общество

В Самаре неизвестные стащили дорожные знаки напротив здания дептранса

Чиновники задаются вопросом «Зачем?» и ищут тех, кто вернет знаки на место
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: департамент транспорта СамарыФото: департамент транспорта СамарыФото: Twitter.com
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В Самаре сотрудники департамента транспорта рассказали о вопиющем случае воровства возле их здания. На перекрестке улицы Мориса Тореза и Байкальского переулка кто-то стащил дорожные знаки.

- Аккурат напротив здания департамента, непосредственно на перекрестке пропал знак «100 м», а на столбе освещения недавно кто-то снял знак, указывающий направление. Зачем это сделали? - поделились представители ведомства в твиттере.

На вопрос чиновников ответили горожане. Кто-то предположил, что знаки стащили, чтобы сдать на металлолом, а кто-то уверен, что это дело рук подростков. Якобы молодые люди могли сделать это из-за спора. Как бы то ни было, сейчас ведомство ищет тех, кто установил знаки (там ведут работы сотрудники «СКС») и кто займется их восстановлением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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