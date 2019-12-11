Самарская ракета «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М» успешно стартовала с космодрома Плесецк

СЕГОДНЯ 12:58 2019-12-11T12:58:52+03:00

Новый спутник заменит тот, у которого истек срок гарантии

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В среду, 11 декабря, в 11:54 по московскому времени с космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б», производством который занимается самарский РКЦ «Прогресс». Запуск ракеты с разгонным блоком «Фрегат» и спутником «Глонасс-М» прошел успешно.

- На I и II ступенях «Союза-2.1б» установлены двигатели РД-107А/108А, изготовленные нашим предприятием. Они отработали штатно. Космический аппарат был выведен на целевую орбиту в расчетное время, - сообщили в пресс-службе ПАО «Кузнецов».

Отметим, что это уже 6 за год старт ракеты космического назначения «Союз» с космодрома Плесецк. Новый «Глонасс-М» заменит на орбите спутник с номером 742, у которого в августе истек гарантийный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU