Самарская ракета «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М» успешно стартовала с космодрома Плесецк
В среду, 11 декабря, в 11:54 по московскому времени с космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б», производством который занимается самарский РКЦ «Прогресс». Запуск ракеты с разгонным блоком «Фрегат» и спутником «Глонасс-М» прошел успешно.
- На I и II ступенях «Союза-2.1б» установлены двигатели РД-107А/108А, изготовленные нашим предприятием. Они отработали штатно. Космический аппарат был выведен на целевую орбиту в расчетное время, - сообщили в пресс-службе ПАО «Кузнецов».
Отметим, что это уже 6 за год старт ракеты космического назначения «Союз» с космодрома Плесецк. Новый «Глонасс-М» заменит на орбите спутник с номером 742, у которого в августе истек гарантийный срок.
ИСТОЧНИК KP.RU