2019-12-11T13:10:07+03:00
Общество

В Самарской области из-за гололеда объявили желтый уровень опасности

Автомобилистов призывают быть внимательнее на дорогах
Анастасия ФИЛАТОВА
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Желтый уровень опасности объявили до ночи 12 декабряЖелтый уровень опасности объявили до ночи 12 декабряФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области объявили желтый уровень погодной опасности. Это связано с гололедом и изморозью на дорогах.

- В ближайшие 1-3 часа с сохранением ночью 12 декабря местами по Самарской области ожидаются сложные гололедно-изморозевые отложения диаметром 11-34 мм, - сообщили в Приволжском УГМС.

ГУ МЧС по Самарской области призывает автомобилистов быть внимательнее на дорогах, соблюдать скорость и дистанцию движения, а также не совершать резких маневров. Тем, кто до сих пор не поменял резину, советуют вообще не садиться за руль. Пешеходам же стоит подготовить нескользкую обувь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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