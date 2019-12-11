Жители Самары могут одними из первых в России испытать новую технологию кинопоказа ScreenX
В Мягком кинотеатре в Самаре появилась новая технология кинопоказа – ScreenX. Это первая в мире технология мультипроекции – пять проекторов и два дополнительных боковых экрана, которые создают панорамное изображение с углом обзора в 270 градусов. В России залов ScreenX всего два – в Москве и Самаре.
- Боковые экраны активируются в самые яркие моменты фильма, усиливая эффект от экшн-сцен: масштабные битвы, погони, перестрелки. Новый формат задействует периферийное зрение, создает абсолютно новые ощущения от просмотра и позволяет рассмотреть все то, что осталось за кадром, - объяснили в Мягком кинотеатре.
Залы ScreenX успешно работают в Европе, Китае, США, Южной Корее. В этого году в ScreenX вышли фильмы «Черная Пантера», «Аквамен», «Капитан Марвел», «Шазам!» и т.д.
Мягкий кинотеатр находится в ТРК «Гудок» по адресу: улица Красноармейская, 131.
Пять проекторов и два дополнительных боковых экрана создают панорамное изображение с углом обзора в 270 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU