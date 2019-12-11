2019-12-11T14:16:44+03:00
Общество

В мэрии рассказали, когда в Самаре официально заработают елочные базары

Сейчас в городе проходит конкурс по поиску операторов торговых точек
Анастасия ФИЛАТОВА
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Ярмарки по продаже елок официально заработают на следующей неделеЯрмарки по продаже елок официально заработают на следующей неделеФото: Альберт ДЗЕНЬ
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Стало известно, когда в Самаре заработают официальные елочные базары. Всего их в этом году будет 86. Сейчас в городе проводят конкурс по определению операторов подобных ярмарок.

- Итоги конкурса будут подведены 17 декабря. Официальная торговля хвойными деревьями на специальных ярмарках начнется 18 декабря, до этого времени все елочные базары будут считаться незаконными. Исключения составят частные территории, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Пока точных адресов расположения ярмарок, где будут будут продавать зеленых красавиц, нет. Они станут известны после определения подрядчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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