В Самарской области в лесу в петле-удавке нашли самку кабана

СЕГОДНЯ 14:32 2019-12-11T14:33:43+03:00

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В Самарской области браконьеры начали устанавливать в лесах опасные ловушки для животных, которые также могут причинить вред и человеку. Недавно в такое приспособление угодила самка кабана.

- 8 декабря на территории общедоступных охотничьих угодий в районе поселка Петра Дубрава в Волжском районе был выявлен факт незаконной добычи самки кабана в возрасте 3-4 лет. Она угодила в петлю-удавку, - сообщили в пресс-службе департамента охоты и рыболовства Самарской области.

Также неподалеку от места преступления специалисты нашли самолов-«летающую пику», который может быть опасен для жизни и здоровья человека. Опасную ловушку разобрали. Что касается убийства дикого животного, то материалы по данному факту были направлены в правоохранительные органы. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU