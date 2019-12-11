2019-12-11T14:46:50+03:00
Общество

«АКОМ» одержал победу в Конкурсе лидеров производительности

Объявлены победители ежегодного Конкурса лидеров производительности на Кубок им. А.К. Гастева
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Среди предприятий-участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», получивших призовые места – аккумуляторное производство АО «АКОМ». Компания заняла первое место за лучшие показатели в развитии персонала.

«АКОМ» включился в реализацию нацпроекта по повышению производительности труда в 2018 году - одним из первых в Самарской области. За полгода компании удалось сократить излишние запасы на участке производства пластин на 10%, оптимизировать маршруты перемещений операторов, провести балансировку загрузки персонала, снизить количество брака, уменьшить время протекания процесса на 21%, а также повысить выработку на одного специалиста на 8%. Компания уделяет большое внимание развитию потенциала своих сотрудников, повышению их компетенций и формированию продуктивной производственной культуры.По системе бережливого производства и 5С обучено 100% сотрудников «АКОМ».

Конкурс в сфере производительности проводится Межрегиональным общественным движением «Лин-форум. Профессионалы бережливого производства» при поддержке Минэкономразвития РФ и Агентства стратегических инициатив. Мероприятие не только стимулирует рост производительности в России, но и помогает тиражировать лучший опыт передовых зарубежных и отечественных компаний, способствуя успешной реализации нацпроекта.

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@TrueKPRU
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